«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء

القاهرة - بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

على عكس الولاية الأولى لرحيل الإسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم، فسخ اتحاد الكرة الليبي بقيادة عبد الحكيم الشلماني عقد كليمنتي بالتراضي في الولاية الثانية، ليفك الطرفان الارتباط بينهما في هدوء، بعكس الولاية الأولى التي شهدت حالة من الشد والجذب والشكاوى في الاتحاد الدولي «فيفا»، بسبب بعض المستحقات المالية المتبقية، ليدرس اتحاد الكرة خيارات جديدة لقيادة «فرسان المتوسط» في التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وأسفر الاجتماع واللقاء المشترك الذي جمع كليمنتي مع الشلماني عن اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، كما كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم الإدارة الفنية باتحاد الكرة دراسة عدد من السير الذاتية، لعدد من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، واختيار المدرب المناسب الذي سيقود الفريق الوطني خلال تصفيات «كان 2023»، كما ينتظر المنتخب الليبي مباراتين وديتين دوليتين خلال أيام الأجندة الدولية لـ«فيفا»، ضمن دورة موريتانيا الدولية المصغرة، حيث سيواجه منتخبي النيجر وموريتانيا بملعب العاصمة نواكشوط خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس الجاري، وينتظر أن تشهد الدورة تواجد المدرب الجديد.

كليمنتي ينهي ولايته الثانية مع «فرسان المتوسط»

يذكر أن المدير الفني الإسباني خافيير كليمنتي بدأت علاقته بالمنتخب الليبي في ولايته الأولى خلال شهر أكتوبر من العام 2013، خلفاً للمدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش، ونجح في قيادة المنتخب للتتويج ببطولة أفريقيا للمحليين «شان 2014» بجنوب أفريقيا، واستمرت ولايته الأولى حتى تمت إقالته خلال شهر أكتوبر من العام 2016، ثم عاد من جديد في فترة ثانية خلفاً للمدرب المونتينيغري زوران خلال شهر يونيو من العام 2021، في عقد يمتد لمدة عام سينتهي مطلع شهر يونيو المقبل، إلا أن سوء النتائج عجل برحيله.

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سبق وأكد الشلماني أن المنتخب الوطني سيعود لاستئناف نشاطه من جديد بخوضه عدداً من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استعداداً للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة، وفيما يتعلق بمصير ومستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة كليمنتي، أكد الشلماني أنه تم توجيه الدعوة له للحضور إلى طرابلس والجلوس معه لمناقشة مستقبله مع المنتخب الوطني ومدى استمراريته على رأس الجهاز الفني من عدمه، ليتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قراره بالاستغناء، بعد أن غاب كليمنتي عن الحضور إلى ليبيا أكثر من مرة على غير المتفق عليه.

شكوك متعلقة بالمشاركة في «الكان»

وصنع كليمنتي مع المنتخب في الفترة الأخيرة حالة من القلق وعدم الاستقرار، وزاد القلق مع قرب بدء التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار «كان 2023»، دون أن تتضح خريطة العمل بشكل قوي في المستقبل القريب، بعد أن أخفق منتخب ليبيا في التأهل لبطولة الأمم الأفريقية الـ33 بالكاميرون، التي فاز بلقبها أخيراً منتخب السنغال على حساب مصر، فضلاً عن الإخفاق في الوصول إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022» في مارس المقبل، وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا، التي تقام صيف العام المقبل في كوت ديفوار، وتقام البطولة للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 منتخباً، على غرار نسختي مصر والكاميرون العامين 2019 و2022، وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عن ست مواجهات تجمع بين إريتريا وبوتسوانا، وساو تومي مع موريشيوس، وجيبوتي ضد جنوب السودان، كما يلتقي منتخب سيشل مع ليسوتو، والصومال ضد إي سواتيني، وأخيراً تشاد أمام جامبيا.

وقبل رحيله أعلن كليمنتي رغبته في تحديث صفوف المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة، وبدأت المهمة خلال وديتي الكويت، حيث تواجد فاضل سلامة لاعب «الأهلي بنغازي»، والمهدي الكوت من «الأخضر»، ومعاذ المنصوري حارس مرمى «أبوسليم»، ويوسف فايق وطارق ابشارة لاعبي نادي «الأولمبي»، للمرة الأولى، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 23 لاعباً، وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، لتضم في مجملها معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري ومعتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التربي وعلي يوسف وجمعة بورقيقة والمهدي الكوت وفاضل سلامة وأحمد المقصي وعمر الخوجة والشامخ العبيدي ومأب شكري ومحمد التهامي ونورالدين القليب وطارق بشارة ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني وأنس المصراتي ومعاذ عيسى ويوسف فائق»، إلا أن رغبته في عدم الحضور إلى ليبيا أكثر من مرة شجعت مجلس اتحاد الكرة على اتخاذ خطوة الاستغناء والبحث عن بديل.

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توديع 3 محاوفل في 2021

وسبق وألمح الشلماني إلى إمكانية إقصاء كليمنتي وإقالته نهائياً من منصبه دون رجعة، إذا لم يلتزم كليمنتي بالحضور إلى ليبيا، ليزيد الأمور تعقيداً حول مستقبله مع «فرسان المتوسط»، خصوصاً أن عقده ممتد حتى نهاية العام الجاري 2022، وسبق وعقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعاً، بمدينة البيضاء برئاسة الشلماني وأعضاء المجلس، وقال الشلماني: «جرى الاتفاق على استدعاء مدرب المنتخب الوطني كليمنتي في بداية العام لوضع النقاط على الحروف معه، لأننا سبق لنا أن استدعيناه عدة مرات، وهو يطلب التأجيل، إن كان لا يلبي هذا الاستدعاء سيجرى تطبيق بنود العقد، ويمكن فسخ العقد معه بالتراضي، والبحث عن مدرب على مستوى عالٍ بالتنسيق مع المختصين؛ لأن المدير الفني يتحمل مسؤولية تطوير كرة القدم الليبية، ونحن لم نأتِ به من فراغ، ولكن بعد التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة القدم الليبية، ابتداءً من الفئات السنية إلى المنتخب الأول».

وودع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ثلاثة محافل مهمة في 2021، ليغيب «فرسان المتوسط» عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم في 18 ديسمبر الماضي، وفاز باللقب المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وأخيراً المرحلة الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، المقرر إقامتها بين عشرة منتخبات في القارة السمراء خلال مارس المقبل، واحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضاً عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

مبارة سابقة لمنتخب ليبيا. (الإنترنت)