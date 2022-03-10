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بالفيديو: «الشلماني» يكشف أسباب فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كليمنتي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 09:10 مساء
بالفيديو: «الشلماني» يكشف أسباب فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كليمنتي
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني أثناء حلوله ضيفا على قناة الوسط. (الإنترنت)
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تحدث رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، عن أسباب فسخ عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي بالتراضي.

وقال الشلماني: «نقدم لكليمنتي كل التقدير والاحترام ونشكره على كل ما قدمه خلال تواجده في ليبيا، بالتأكيد الظروف لم تساعدنا في تطبيق شروط العقد، وهي البقاء في ليبيا ومتابعة كل ما يحدث بها، وفي النهائية جرى انتهاء التعاقد معه بالتراضي بعد خلفات كثيرة وأيضا ارضاء لمطالب الشارع الرياضي».

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كليمنتي جاء بعد اختياره من لجنة فنية
اتحاد الكرة دائما مرتبط بالنتائج التي يقدمها المنتخب الوطني، لذلك الشارع الرياضي لم يعطِ لنا الفرصة الكاملة في ظل وجود كليمنتي.. اختيار المدرب الإسباني جاء خلال لجنة فنية ضمت مدربين عديدين من داخل ليبيا، ولكن كنت راضيا أنا والزملاء في اتحاد الكرة على اختيار كليمنتي لأنه كان على علم بالكرة الليبية».

وأوضح: «قيمة 25 ألف يورو قيمة قليلة بالنسبة لمدير فني للمنتخب الوطني، مقارنة بالمدربين الآخرين في منتخبات القارة، في الدول الأخرى مثل مصر والجزائر والمغرب، كما أنه يوجد شروط لم يجرِ توفيرها للمدير الفني للمنتخب الليبي مقارنة بالدول الأخرى مثل الأمان والإقامة».

مباراتان وديتان دولتان
جاء إنهاء عقد كليمنتي قبل استئناف المنتخب نشاطه من جديد بخوضه عددا من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خلال الفترة من 21 إلى 29 ماس الجاري؛ استعدادا للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة.

وينتظر أن يخوض «فرسان المتوسط» مباراتين وديتين دولتين أمام كل من منتخبي موريتانيا وموزمبيق، وسبق وأنذر الشلماني كليمنتي، ووجه الدعوة له للحضور إلى طرابلس والجلوس معه لمناقشة مستقبله مع المنتخب الوطني ومدى استمراريته على رأس الجهاز الفني من عدمه.

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