قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة التعاون وخليج سرت في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة التعاون وخليج سرت، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، رفقة المحللين الكرويين أسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، وعلي رحومة ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة التعاون وخليج سرت عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة التعاون وخليج سرت عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن لقاء الفريقين خليج سرت والتعاون، في مباراة الذهاب الأول أسفر عن نتيجة التعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما.