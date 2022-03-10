انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها...

جرت أمس الأربعاء بصالة نادي بنغازي الجديدة آخر ثلاث مباريات في مرحلة ذهاب الدوري الليبي لكرة اليد.
أسفرت هذه المباريات عن النتائج الآتية: فوز بنغازي الجديدة على النجمة (25 /21) وفوز الهلال على المروج (48/ 22) وفوز الأهلي بنغازي على النصر (30/ 19).
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جدول الترتيب بعد مرحلة الذهاب
الأهلي طرابلس 27 نقطة، الاتحاد 23، الجزيرة 23، الهلال 22، بنغازي الجديدة 20، الأهلي بنغازي 17، الشرطة 13، النجمة 13، النصر 12، المروج 8 نقاط.
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