انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء بصالة نادي بنغازي الجديدة آخر ثلاث مباريات في مرحلة ذهاب الدوري الليبي لكرة اليد.

أسفرت هذه المباريات عن النتائج الآتية: فوز بنغازي الجديدة على النجمة (25 /21) وفوز الهلال على المروج (48/ 22) وفوز الأهلي بنغازي على النصر (30/ 19).

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