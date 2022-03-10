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انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 10 مارس 2022, 01:06 مساء
انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها
منافسات دوري اليد. (الإنترنت)
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جرت أمس الأربعاء بصالة نادي بنغازي الجديدة آخر ثلاث مباريات في مرحلة ذهاب الدوري الليبي لكرة اليد.

أسفرت هذه المباريات عن النتائج الآتية: فوز بنغازي الجديدة على النجمة (25 /21) وفوز الهلال على المروج (48/ 22) وفوز الأهلي بنغازي على النصر (30/ 19).

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جدول الترتيب بعد مرحلة الذهاب
الأهلي طرابلس 27 نقطة، الاتحاد 23، الجزيرة 23، الهلال 22، بنغازي الجديدة 20، الأهلي بنغازي 17، الشرطة 13، النجمة 13، النصر 12،  المروج 8 نقاط.

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