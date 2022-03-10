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السويحلي أم الأهلي طرابلس.. من يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة؟

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 10 مارس 2022, 12:35 مساء
السويحلي أم الأهلي طرابلس.. من يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة؟
السويحلي في منافسات الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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تشهد قاعة 17 فبراير بطرابلس، اليوم الخميس، آخر مبارتين في إياب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022). 

المباراة الأولى ستجمع الجارين السويحلي والاتحاد المصراتي، ويعقبها مباراة الأهليين، الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

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والتنافس على إحراز اللقب انحصر بين فريقي السويحلي صاحب الـ12 نقطة، والأهلي طرابلس صاحب 11 نقطة.

 السويحلي سيتوج رسميًا باللقب في حالة فوزه 3/ 0 أو 3/ 1، أما فوزه 3 / 2، سينتظر ما تسفر عليه نتيجة المباراة الثانية بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

مباريات الأربعاء
وأمس جرت بقاعة 17 فبراير بطرابلس مبارتان في الجوله الثانية لإياب رباعي الدوري الليبي للكرة الطائرة، المباراة الأولى جمعت السويحلي والأهلي طرابلس وتواصلت لأربعة أشواط، تقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول 25 / 18، والشوط الثاني كان التفوق فيه للأهلي طرابلس 25 / 23، وعاد السويحلي ليتفوق بنتيجة الشوطين الثالث والرابع (25 / 20 - 25  / 21) ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وأدار المباراة الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان حكمًا أول، وجلال دهان حكمًا ثانيًا، والمسجلان عبدالسلام بلعوطه، ومنى الغناي، وتولى مهمة مراقبة 
الخطوط الحكام، عبدالسلام البكراوي ومحمد المسود وفتح الله الروياتي وعلي اشتيوي وراقبها فنيًا حسن الحضيري.

والمباراة الثانية التي أُقيمت الأربعاء جمعت الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي، وتواصلت لأربعة أشواط أيضًا، تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول 25 / 20، والشوط الثاني كان التفوق فيه للأهلي بنغازي 25 / 19، وعاد الاتحاد المصراتي ليتفوق بالشوطين الثالث والرابع (25 / 11 - 25  / 23)، ليتفوق أيضًا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاء الترتيب قبل الجولة 3
السويحلي 12 نقطة، والأهلي طرابلس 11 نقطة، الاتحاد المصراتي 6 نقاط، والأهلي بنغازي نقطة واحدة.

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