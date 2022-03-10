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«الوسط» تستعرض مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 10 مارس 2022, 12:17 مساء
«الوسط» تستعرض مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
لاعبو النصر. (المركز الإعلامي بنادي النصر عبر فيسبوك)
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 يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع مبارتين في الجولة الثالثة عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

على ملعب أجدابيا، خليج سرت الذي يقبع في آخر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يحل ضيفًا على التعاون خامس المجموعة برصيد 14 نقطة.

- تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
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وعلى ملعب بنينا، يحل فريق الأخضر ثاني المجموعة الأولى برصيد 27  نقطة، ضيفا على النصر ثالث المجموعة بـ25 نقطة. 

مباريات الجمعة
وغدًا الجمعة ستقام ثلاث مباريات، على ملعب بنينا، التحدي يستضيف شباب الجبل، وعلى ملعب شحات، فريق دارنس يحل ضيفًا على الصداقة، وبملعب الزاوية، سيشهد لقاء الشط والسويحلي.

ونظرًا لارتباط فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تم تأجيل مبارتي الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس، والمحلة والاتحاد.

أبرز نتائج الأربعاء
الأولمبي × المدينة: 1-1

أبوسليم × الخمس: 1-1

الهلال × الأهلي بنغازي 1-0

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