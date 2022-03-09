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تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 مارس 2022, 10:48 مساء
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
فريق الهلال. (الإنترنت)
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أُقيمت اليوم الأربعاء، 3 مباريات ضمن مستهل منافسات الأسبوع الثالث عشر، من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

فعلى ملعب الزاوية انتهت مباراة «الأولمبي» وضيفه فريق «المدينة» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في مباراة شهدت ندية من النواحي الفنية.

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وبادر فريق «الأولمبي» بالتسجيل في زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه التونسي فخري الدين العمدوني، وعدل «المدينة» نتيجة المباراة في الشوط الثاني عن طريق لاعبه يعقوب عبدالله.

بهذه النتيجة تصدر «الأولمبي» فرق المجموعة الثانية، وأصبح في رصيده 22 نقطة، من 13 مباراة، بينما جاء «المدينة» سادس المجموعة، وأصبح رصيده 16 نقطة من 12 مباراة.

«الخمس» × «أبو سليم»
وشهد ملعب «الخمس»، لقاء «الخمس» وضيفه «أبو سليم»، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. سجل هدف «أبوسليم» عبد الله اجديدو من ركلة حرة مباشرة، وعدل للخمس لاعبه محمد بوستة.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح «الخمس» 12 نقطة في المركز التاسع، وأبو سليم 15 نقطة في المركز السابع.

«الأهلي بنغازي» × «الهلال»
وبملعب شهداء بنينا، انتهت مباراة «الأهلي بنغازي»، و«الهلال» في قمة مباريات الأسبوع بفوز «الهلال» بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 63 استطاع اللاعب علي رزق تسجيل هدف الفوز لفريق «الهلال» رغم الفرص العديدة لفريق «الأهلي بنغازي»، التي كانت سانحة للتسجيل، ولكن تصلب دفاع «الهلال» نجح في إخراج فريقه بفوز نظيف.

بهذه النتيجة أصبح «الهلال» في رصيده 20 نقطة في المركز الرابع، و«الأهلي بنغازي» تلقى أول خسارة له هذا الموسم وأصبح رصيده 34 نقطة في المركز الأول.

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