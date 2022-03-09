90 مشاركا في «شطرنج العرب» للشباب والناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدًا الخميس، بفندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، بطولة العرب للشطرنج للشباب والناشئين أعمار 14، 16 ،18، 20 عامًا.

وتتواصل البطولة بمشاركة 90 شطرنجيًّا، يمثلون دول ليبيا ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا والصومال وجيبوتي وسورية وفلسطين ولبنان واليمن وعمان والبحرين والعراق.

- النعمي يكشف كواليس تجهيز فيديو للأولمبياد العالمي المضاد للشطرنج «ليبيا 1976»

- أسرة الشطرنج «عشق موروث» تكرم 22 شخصية رياضية

- حشاد: نجهز لبطولة الجامعات الليبية للشطرنج