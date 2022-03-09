بعثة «الأهلي طرابلس» تغادر غدا إلى زامبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر صباح غد الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، إلى زامبيا، عبر طائرة خاصة لمواجهة «زاناكو» يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

واستعد فريق «الأهلي طرابلس»، خلال الفترة الماضية، لهذه المباراة، ويطمح بالعودة بنتيجة إيجابية من مباراة الإياب، حيث فاز على فريق «زاناكو» في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين.

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ويتواجد «الأهلي طرابلس» حاليًا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر «بيراميدز» المصري بـ9 نقاط.

مكافأة الفوز على زاناكو

وسيخوض لاعبو الأهلي طرابلس حصة تدريبية أخيرة في ليبيا مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال، قبل التحول إلى زامبيا.

ولا يعاني الأهلي طرابلس، من أي غيابات، حيث إنه مكتمل الصفوف، كما أنه تسلّم مكافأة بمناسبة الفوز على زاناكو في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.