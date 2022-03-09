24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المنتخب الأول لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في بطولة موريتانيا الودية الدولية التي ستقام في العاصمة نواكشوط في الفترة من 21 حتى 29 مارس الجاري.

وخلت قائمة «فرسان المتوسط» من لاعبي فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بسبب مشاركتهما في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وضمت قائمة المنتخب الوطي 24 لاعبًا جاءت أسماهم كالآتي:

مراد الوحيشي، جواد رزق، هارون البيري، سند مصطفى، أحمد فكرون، مصطفى حمزة، علي يوسف، حامد الثلبة، جمعة بورقيقة، المهدي الكوت، معتز معروف، طارق بشارة، الشامخ فرج، محمد التوهامي، مؤيد اللافي، أنس الشبلي، معتصم إسكندر، إبراهيم بودبوس، محمد صوله، السنوسي الهادي، فاضل سلامة، سالم المسلاتي، صلاح فكرون، أكرم الزوي.

أيام «فيفا»

وتشارك في بطولة نواكشوط الدولية 4 منتخبات هي: موريتانيا وليبيا وموزمبيق والنيجير.

وسوف تنظم البطولة بالتزامن مع أيام الفيفا المقبلة، وذلك في إطار استعدادات هذه المنتخبات للتصفيات المقبلة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».