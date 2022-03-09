Atwasat

24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 مارس 2022, 06:18 مساء
24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا الدولية
مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي ضمن «أيام الفيفا». (الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المنتخب الأول لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في بطولة موريتانيا الودية الدولية التي ستقام في العاصمة نواكشوط في الفترة من 21 حتى 29 مارس الجاري.

وخلت قائمة «فرسان المتوسط» من لاعبي فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بسبب مشاركتهما في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

- منتخب ليبيا يظهر قريبا في دورة ودية دولية.. وكليمنتي يستجيب لإنذار الشلماني

وضمت قائمة المنتخب الوطي 24 لاعبًا جاءت أسماهم كالآتي:
مراد الوحيشي، جواد رزق، هارون البيري، سند مصطفى، أحمد فكرون، مصطفى حمزة، علي يوسف، حامد الثلبة، جمعة بورقيقة، المهدي الكوت، معتز معروف، طارق بشارة، الشامخ فرج، محمد التوهامي، مؤيد اللافي، أنس الشبلي، معتصم إسكندر، إبراهيم بودبوس، محمد صوله، السنوسي الهادي، فاضل سلامة، سالم المسلاتي، صلاح فكرون، أكرم الزوي.

أيام «فيفا»
وتشارك في بطولة نواكشوط الدولية 4 منتخبات هي: موريتانيا وليبيا وموزمبيق والنيجير.

وسوف تنظم البطولة بالتزامن مع أيام الفيفا المقبلة، وذلك في إطار استعدادات هذه المنتخبات للتصفيات المقبلة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا الدولية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية

الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية
الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري الأبطال

الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري ...
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأولمبي×المدينة.. الخمس×أبوسليم.. الأهلي بنغازي×الهلال في الدوري الممتاز.. الأربعاء
الأولمبي×المدينة.. الخمس×أبوسليم.. الأهلي بنغازي×الهلال في الدوري...
قناة «WTV» تبث مباراتي «الأولمبي×المدينة» و«الهلال×الأهلي بنغازي»
قناة «WTV» تبث مباراتي «الأولمبي×المدينة» و«الهلال×الأهلي بنغازي»
الأولمبية الليبية تنظم ندوة لمناقشة مسودة قانون الرياضة
الأولمبية الليبية تنظم ندوة لمناقشة مسودة قانون الرياضة
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء...
المزيد
24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا الدولية
24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي بنغازي في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة...
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة...
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط