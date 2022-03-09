قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي بنغازي في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة الهلال أمام الأهلي بنغازي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد دخيل رفقة المحللين الكرويين أسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الهلال والأهلي بنغازي عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الهلال والأهلي بنغازي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن الأهلي بنغازي يدخل المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى بـ34 نقطة، بينما يدهل الهلال المواجهة رابع المجموعة بـ17 نقطة.