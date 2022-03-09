Atwasat

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي بنغازي في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 05:51 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي بنغازي في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي بنغازي في الدوري. (الوسط)
alwasat radio

تبث قناة «WTV» مباراة الهلال أمام الأهلي بنغازي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد دخيل رفقة المحللين الكرويين أسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الهلال والأهلي بنغازي عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الهلال والأهلي بنغازي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن الأهلي بنغازي يدخل المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى بـ34 نقطة، بينما يدهل الهلال المواجهة رابع المجموعة بـ17 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية

الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية
الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري الأبطال

الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري ...
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأولمبي×المدينة.. الخمس×أبوسليم.. الأهلي بنغازي×الهلال في الدوري الممتاز.. الأربعاء
الأولمبي×المدينة.. الخمس×أبوسليم.. الأهلي بنغازي×الهلال في الدوري...
قناة «WTV» تبث مباراتي «الأولمبي×المدينة» و«الهلال×الأهلي بنغازي»
قناة «WTV» تبث مباراتي «الأولمبي×المدينة» و«الهلال×الأهلي بنغازي»
الأولمبية الليبية تنظم ندوة لمناقشة مسودة قانون الرياضة
الأولمبية الليبية تنظم ندوة لمناقشة مسودة قانون الرياضة
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء...
المزيد
24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا الدولية
24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة موريتانيا ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي بنغازي في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الهلال والأهلي ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة...
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة
7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة...
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط