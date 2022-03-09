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لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 09 مارس 2022, 02:51 مساء
لقاء حاسم بين السويحلي والأهلي طرابلس في إياب رباعي الطائرة
السويحلي في منافسات الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد بقاعة 17 فبراير بطرابلس، الأربعاء، مع الجولة الثانية لإياب رباعي بطولة ليبيا للكرة الطائرة.

المباراة الأولى ستجمع المتصدر الأهلي طرابلس بـ11 نقطة مع ملاحقه المباشر السويحلي بـ9 نقاط، في قمة لها أهميتها للفريقين.

الأهلي طرابلس في حالة فوزه سيتوج رسميا باللقب قبل جولة من ختام البطولة، وفوز السويحلي (3-0)، (3-1)، يجدد آماله في التتويج باللقب وينتظر نتيجة مباراته الأخيرة غدا الخميس مع الاتحاد المصراتي.

والمباراة الثانية اليوم ستجمع الاتحاد المصراتي بـ3 نقاط مع الأهلي بنغازي بنقطة واحدة.

يشار إلى أن إياب الدور الرباعي سيختتم غدا الخميس بمباراتي، السويحلي والاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي.

وجاءت نتيجة مباراتي أمس الثلاثاء، لتشهد فوز السويحلي على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-22، 25-19،23-25، 25-18).

كما فاز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-14، 25-18، 20-25،26-24).

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