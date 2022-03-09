الأولمبية الليبية تنظم ندوة لمناقشة مسودة قانون الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وجهت اللجنة الأولمبية الليبية الدعوة لكل وسائل الإعلام الرياضي في ليبيا، وكل المهتمين بالشأن الرياضي لحضور الندوة الرياضية لمناقشة ومراجعة مسودة قانون الرياضة في ليبيا.

الندوة ستقام بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس السبت المقبل الموافق 12 مارس 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن الندوة ستقام بحضور كل الاتحادات الرياضية وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الرياضي الليبي.

وكانت مسودة قانون الرياضة في ليبيا قد أُعدت من قبل وزارة الرياضة الليبية في العام الماضي، وعُرضت على مجلس النواب الليبي في وقت سابق لكن لم تعتمد بعد بسبب مقترحات لتعديل بعض المواد التي أحدثت جدلا في الوسط الرياضي بين القبول والرفض.