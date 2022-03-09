قناة «WTV» تبث مباراتي «الأولمبي×المدينة» و«الهلال×الأهلي بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV»، اليوم الأربعاء، بدءا من الساعة الثالثة والنصف عصرا، مباراتين ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تجمع المباراة الأولى فريقي الأولمبي والمدينة، فيما تجمع الثانية فريقي الهلال والأهلي بنغازي، حيث يسبق كلا منهما استديو تحليلي يديره مراد دخيل رفقة المحللين الكرويين أسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، ورمزي سويكر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتنطلق الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإقامة ثلاث مباريات، على ملعب الزاوية، الأولمبي متصدر المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة من 12 مباراة يستضيف المدينة سادس المجموعة بـ15 نقطة من 11 مباراة.

فيما سيشهد ملعب الخمس، لقاء الخُمس تاسع المجموعة الثانية بـ9 نقاط من 12 مباراة مع ضيفه أبوسليم سابع المجموعة بـ14 نقطة.

وبملعب شهداء بنينا، يلتقي متصدر المجموعة الأولى الأهلي بنغازي بـ34 نقطة مع الهلال رابع المجموعة بـ17 نقطة.