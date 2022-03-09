الأولمبي×المدينة.. الخمس×أبوسليم.. الأهلي بنغازي×الهلال في الدوري الممتاز.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بإقامة ثلاث مباريات.

على ملعب الزاوية، الأولمبي متصدر المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة من 12 مباراة يستضيف المدينة سادس المجموعة بـ15 نقطة من 11 مباراة.

فيما سيشهد ملعب الخمس، لقاء الخُمس تاسع المجموعة الثانية بـ9 نقاط من 12 مباراة مع ضيفه أبوسليم سابع المجموعة بـ14 نقطة.

وبملعب شهداء بنينا، يلتقي متصدر المجموعة الأولى الأهلي بنغازي بـ34 نقطة مع الهلال رابع المجموعة بـ17 نقطة.

وغدا الخميس، ستقام مباراتان، خليج سرت يحل ضيفا على التعاون بملعب أجدابيا، وعلى ملعب بنينا النصر يستضيف الأخضر.

أما بعد غدٍ الجمعة، ستقام ثلاث مباريات، على ملعب بنينا؛ التحدي يستضيف شباب الجبل، وعلى ملعب شحات دارنس يحل ضيفا على الصداقة، وسيشهد ملعب الزاوية لقاء الشط والسويحلي.

ونظرا لارتباط فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» جرى تأجيل مباراتي الاتحاد المصراتي مع الأهلي طرابلس، والمحلة أمام الاتحاد.