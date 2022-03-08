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فوز السويحلي في إياب رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 08 مارس 2022, 08:40 مساء
فوز السويحلي في إياب رباعي الطائرة
فريق السويحلي لكرة الطائرة. (الإنترنت)
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انطلقت اليوم الثلاثاء بقاعة 17 فبراير بطرابلس، مباريات إياب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس، والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي.

مباراة الافتتاح انتهت بفوز السويحلي على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها: تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25 / 22 ، 25 / 19)، والشوط الثالث كان التفوق فيه للأهلي بنغازي 25 / 23، وعاد السويحلي ليتفوق بالشوط الرابع  25 / 18.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد السويحلي إلى 9 نقاط وبقي الأهلي بنغازي بنقطة واحدة فى رصيده. 

حكام المباراة
وأدار المباراة طاقم تحكيم من: الدوليين عبدالحكيم رمضان حكمًا أول، وعبد السلام الرفاعي حكمًا ثانيًا، والمسجلان عبدالسلام البكراوي، وفتحية الشريف. 

ومراقبو الخطوط الحكام فتح الله الروياتي ومحمد المسود وعلي اشتيوي ومحمد شلغوم. وراقبها فنيًّا حسن الحضيري.

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