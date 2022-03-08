تعرف على مباريات افتتاح بطولة كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عُقِد أمس بقاعة اجتماعات الاتحادات الرياضية بطرابلس، اجتماع ضم لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة 2021 /2022، ووُزعت فيه الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق الاتحاد والأولمبي والشباب واليرموك.

وتشكلت المجموعة الثانية من فرق الأهلي طرابلس والمدينة والجزيرة. والمرحلة التمهيدية الأولى ستنطلق بقاعة قرطبة بطرابلس بداية من الأربعاء 16 مارس بمباراتين، الاتحاد يلتقي الشباب، والأولمبي يتبارى مع اليرموك.

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طرابلس يواجه المدينة

وفي بقية المباريات الخميس 17 مارس، ستقام مبارتان أيضًا الأولى الأهلي طرابلس يلتقي المدينة، ويعقبها لقاء الاتحاد واليرموك. والسبت 19 مارس المباراة الأولى ستجمع الأولمبي مع الشباب ويعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك.

والأحد 20 مارس، ستقام مباراة واحدة ستجمع المدينة والجزيرة. والثلاثاء 22 مارس ستقام مبارتان، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والأولمبي، ويعقبها لقاء الشباب واليرموك.

ويوم الأربعاء 23 مارس، ستختتم المرحلة الأولى بمباراة الأهلي طرابلس والجزيرة.

قرعة فرق المنطقة الشرقية

واليوم الثلاثاء، ستقام ببنغازي قرعة مماثلة لمسابقة الكأس لفرق المنطقة الشرقية، والتي ستقام على مجموعتين أيضًا. وفي المرحلة الثانية للمسابقة أول المجموعة التي بها 4 فرق يتأهل مباشرة للمرحلة الثانية، وأول 2 يلتقى رابع1، وثاني 1 مع ثالث 2، وثاني الثانية مع ثالث 1.

المرحله الثالثة

الفائزون من المرحلة الثانية + المتأهل مباشرة، يقام بينهم نصف دوري، ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني من المنطقتين الشرقية والغربية.

والمرحلة النهائية ستقام بمدينة بنغازي، عقب نهاية الدوري، وبنظام التجمع. أول الغربية مع ثاني الشرقية والعكس، والفائزان يلتقيان لتحديد بطل الكأس.