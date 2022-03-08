طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة بيراميدز والصفاقسي بمتابعة من الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم رواندي بإدارة مباراة الصفاقسي التونسي وضيفه بيراميدز المصري والتي ستُقام في تونس في الثالث عشر من شهر مارس الجاري ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون طاقم التحكيم الرواندي من حكم وسط الحكم جون كلود إيشموي، بمساعدة المساعد الأول ديدون موتيمانا والمساعد الثاني ريموند نوناتي والحكم الرابع لويز هاكيزمانا.

ويراقب المباراة الفاتح أحمد بن أبا بكر من السودان، ومراقب الحكام بادارا دياتا من السنغال، والمنسق العام مادي ديالو من مالي، والمنسق الأمني الجزائري عماد الدين محمدو، والمراقب الصحي الدكتور شفيق جارايا من تونس.

الصفاقسي التونسي رصيده من النقاط 3 نقاط في المركز الثالث خلف الأهلي طرابلس 6 نقاط في المجموعة الأولى وفريق بيراميدز المصري يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.