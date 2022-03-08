الأمين الأسبق لاتحاد الكرة أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: انتقادات قانون الرياضة منطقية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

اعتبر الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم الليبي عبدالواحد أبوزقية أن خطوة إصدار قانون عام الرياضة خطوة جيدة.

وقال أبوزقية في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «أستغرب من عدم وضع القانون في موقع وزارة الرياضة الإلكتروني لإبداء الآراء من كل النخب الرياضية، ويجب أيضًا أن تقبل الوزارة كل الآراء حول القانون وبكل روح رياضية».

وأضاف «هناك تكرار في بعض مواد القانون، وهناك إشكاليات في موضوع الدعم المقدم من الدولة أو من المنظمات الدولية».

وأوضح أبوزقية قائلًا «هناك اعتراض منطقي حول إنشاء المجلس الأعلى للرياضة الذي يتكون من 11 عضوًا، فكيف نطالب بالحكم الرشيد في الرياضة ويعطى الوزير حق اختيار 7 أعضاء في المجلس الأعلى».

واختتم الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم الليبي عبدالواحد أبوزقية في حديثه مع «بوابة الوسط» بانتقاد لوجود 200 مادة بالقانون، معتبرًا ذلك مبالغة في المواد.