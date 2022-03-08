Atwasat

الأمين الأسبق لاتحاد الكرة أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: انتقادات قانون الرياضة منطقية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 08 مارس 2022, 03:10 مساء
الأمين الأسبق لاتحاد الكرة أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: انتقادات قانون الرياضة منطقية
عبدالواحد أبوزقية. (فيسبوك)
alwasat radio

اعتبر الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم الليبي عبدالواحد أبوزقية أن خطوة إصدار قانون عام الرياضة خطوة جيدة.

وقال أبوزقية في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «أستغرب من عدم وضع القانون في موقع وزارة الرياضة الإلكتروني لإبداء الآراء من كل النخب الرياضية، ويجب أيضًا أن تقبل الوزارة كل الآراء حول القانون وبكل روح رياضية».

وأضاف «هناك تكرار في بعض مواد القانون، وهناك إشكاليات في موضوع الدعم المقدم من الدولة أو من المنظمات الدولية».

وأوضح أبوزقية قائلًا «هناك اعتراض منطقي حول إنشاء المجلس الأعلى للرياضة الذي يتكون من 11 عضوًا، فكيف نطالب بالحكم الرشيد في الرياضة ويعطى الوزير حق اختيار 7 أعضاء في المجلس الأعلى».

واختتم الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم الليبي عبدالواحد أبوزقية في حديثه مع «بوابة الوسط» بانتقاد لوجود 200 مادة بالقانون، معتبرًا ذلك مبالغة في المواد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا

مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طاقم تحكيم مصري لموقعة «الاتحاد» ضد «الساورة» الجزائري
طاقم تحكيم مصري لموقعة «الاتحاد» ضد «الساورة» الجزائري
الاتحاد العسكري يشارك في اجتماع نظيره العربي للرياضة العسكرية
الاتحاد العسكري يشارك في اجتماع نظيره العربي للرياضة العسكرية
فوز اليرموك والاتحاد في الدوري الليبي لكرة السلة
فوز اليرموك والاتحاد في الدوري الليبي لكرة السلة
الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز
الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري ...
السويحلي يلتقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي في رباعي إياب الطائرة
السويحلي يلتقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء...
المزيد
طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة بيراميدز والصفاقسي بمتابعة من الأهلي طرابلس
طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة بيراميدز والصفاقسي بمتابعة ......
الأمين الأسبق لاتحاد الكرة أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: انتقادات قانون الرياضة منطقية
الأمين الأسبق لاتحاد الكرة أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: انتقادات......
بعثة الاتحاد تصل الجزائر بعد رحلة 14 ساعة سفر من جنوب أفريقيا استعدادا لـ«الكونفدرالية»
بعثة الاتحاد تصل الجزائر بعد رحلة 14 ساعة سفر من جنوب ......
السويحلي يلتقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي في رباعي إياب الطائرة
السويحلي يلتقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس مع الاتحاد ......
الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز
الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط