بعثة الاتحاد تصل الجزائر بعد رحلة 14 ساعة سفر من جنوب أفريقيا استعدادا لـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت الساعة الثالثة من صباح الثلاثاء بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد إلى الجزائر بعد رحلة استغرقت 14 ساعة من جنوب أفريقيا وذلك لملاقاة فريق شبيبة الساورة الجزائري الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تأتي المباراة في الجولة الرابعة والأولى إيابا والتي ستقام بالجزائر على أرضية ملعب الخامس من جويلية بالجزائر العاصمة.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم مصري مكون من الحكم الدولي المصري محمود البنا والمساعد أول هاني عبد الفتاح، ومساعد ثاني المساعد الدولي سامي هلهل وحكم رابع أحمد الغندور.

فريق الاتحاد الليبي يسعي خلال المباراة لتعزيز رصيده وصدارته لهذه المجموعة حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.