السويحلي يلتقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي في رباعي إياب الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عُقد، أمس الإثنين، الاجتماع الفني لإياب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، والذي سينطلق، اليوم الثلاثاء، بقاعة 17 فبراير بطرابلس.

وتتواصل المنافسات لثلاثة أيام بواقع مباراتين يوميا، وبمشاركة فرق الأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط، والسويحلي 6 نقاط، والاتحاد المصراتي 3 نقاط، والأهلي بنغازي نقطة واحدة.

مباراة الافتتاح اليوم ستجمع السويحلي والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، وغدا الأربعاء، الأهلي بنغازي يلتقي الاتحاد المصراتي، والسويحلي يتبارى مع الأهلي طرابلس.

أما الخميس السويحلي يلتقي الاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس يتبارى مع الأهلي بنغازي، والفريق الأكثر نقاطا، سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم 2021 /2022.