الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز

تنطلق غدا الأربعاء الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات.
على ملعب الزاوية، الأولمبي يستضيف المدينة، فيما سيشهد ملعب الخمس لقاء الخمس وضيفه أبوسليم، ويلتقي الهلال والأهلي بنغازي على ملعب بنينا.
الخميس 10 مارس
ستقام مباراتان، خليج سرت يحل ضيفا على التعاون بملعب أجدابيا، وعلى ملعب بنينا النصر يستضيف الأخضر.
الجمعة 11 مارس
ستقام ثلاث مباريات على ملعب بنينا، التحدي يستضيف شباب الجبل، وعلى ملعب شحات دارنس يحل ضيفا على الصداقة، وملعب الزاوية سيشهد لقاء الشط والسويحلي.
ونظرا لارتباط فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بالمشاركة الأفريقية في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» جرى تأجيل مباراتي الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس، والمحلة مع الاتحاد.
تعليقات