الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدا الأربعاء الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات.

على ملعب الزاوية، الأولمبي يستضيف المدينة، فيما سيشهد ملعب الخمس لقاء الخمس وضيفه أبوسليم، ويلتقي الهلال والأهلي بنغازي على ملعب بنينا.