الاتحاد العسكري يشارك في اجتماع نظيره العربي للرياضة العسكرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت، أمس الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم 36، التي تتواصل حتى 11 مارس من هذا الشهر.

ويمثل ليبيا في هذا الاجتماع كل من العميد عبدالناصر حسين عون، رئيس الاتحاد الرياضي العسكري، وعضو المكتب التنفيدي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، والعميد عبدالرزاق بشير الشوشان، عضو اللجنة الفنية، والعقيد عبدالله الفيتوري عضو اللجنة الإعلامية.

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وحضر الاجتماع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بمشاركة 20 دولة عربية من بينها ليبيا.

تواجد ليبيا في المحافل الدولية والعربية

وخلال الاجتماع نوقش عديد المواضيع التي تهم الرياضة العسكرية وتطويرها، وتأتي هذه الاجتماعات بدعم من رئيس الأركان العامة للرياضة العسكرية والاتحاد الرياضي العسكري، وحرصه الدائم على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، وحرصه أيضًا على تواجد ممثلين لدولة ليبيا في جميع المحافل الدولية والعربية، خاصة الرياضية.

ليبيا تشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية. (الإنترنت)

ليبيا تشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية. (الإنترنت)