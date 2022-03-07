طاقم تحكيم مصري لموقعة «الاتحاد» ضد «الساورة» الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقمًا مصريًّا لإدارة مباراة فريق «شبيبة الساورة» وضيفه فريق «الاتحاد» الليبي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية بالجولة الرابعة والأولى إيابًا، والتي ستقام بالجزائر على أرضية ملعب «الخامس من جويلية» بالجزائر العاصمة.

ويتكون الطاقم المصري من الحكم الدولي المصري محمود البنا، والمساعد أول هاني عبد الفتاح، والمساعد الثاني المساعد الدولي سامي هلهل، والحكم الرابع أحمد الغندور.

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فريق «الاتحاد» الليبي يسعى خلال هذه المباراة لتعزيز رصيده وصدارته هذه المجموعة، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.