10 انتصارات و7 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت ضمن الأسبوع الثاني إيابا لمسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم 17 مباراة، انتهت 10 منها بالفوز و7 بالتعادل، وهذه النتائج المسجلة بالمجموعات:

المجموعة الثانية

فاز الصقور على النسور (1-0)، وتعادل الأندلس والبرانس (1-1)، بينما فاز المختار طبرق على المنار (2-1) والأفريقي على القيروان (2-1).

المجموعة الثالثة

تعادل السواعد والوفاق أجدابيا (0-0)، وفاز الأنوار على الوحدة العربية (4-0)، وتعادل شمال بنغازي والنجوم (1-1).

المجموعة الرابعة

فاز السد على نجوم أجدابيا (3-0)، وتعادل المروج والنجمة (0-0).

المجموعة الخامسة

فاز أبي الأشهر على الجمارك (2-0)، والبشائر على الجزيرة (4-0).

المجموعة السادسة

تعادل الملعب الليبي والشروق (2-2)، وتعادل المستقبل مع رفيق (1-1) وفاز الترسانة على النصر زليتن (2-1).