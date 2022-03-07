كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

ودعت الأسرة الرياضية والنصراوية، الأحد، أحد رموز كرة القدم الليبية، نجم وهداف فريق النصر السابق الدولي أبوبكر العمامي، بعد رحلة معاناة مع المرض الذي ألم به مؤخرا.

مشوار حافل مع النصر

فقيد فريق النصر وكرة القدم الليبية أبوبكر العمامي، يعد أحد أبرز وألمع نجوم فريق النصر خلال مواسم السبعينيات، حيث بدأت مسيرته الكروية أواخر الستينيات، ثم اختاره المدرب اليوغسلافي القدير ماتيكالو الذي دفع به للفريق الأول مبكرا في الموسم الرياضي (70–71).

أولى المباريات

شارك العمامي في أولى مبارياته رسميا أمام فريق الظهرة، حيث كان أصغر لاعبي الفريق الأول، وواصل العمامي مسيرته مع فريق النصر حتى الموسم الرياضي (82–83) الذي شهد آخر ظهور له مع فريق النصر الأول، بعد أن عاصر أكثر من جيل وأسهم وشارك مع فريقه النصر في إحراز لقب وصيف بطل الدوري الليبي للمرة الأولى موسم (77–78).

وشارك العمامي مع النصر في أول مشاركة أفريقية له العام 1979 أمام فريق شباب بلكور الجزائري، حيث سجل أول أهدافه الأفريقية في شباك الفريق الجزائري، كما ترأس وحمل شارة قيادة فريق النصر خلال مشاركة الفريق الأفريقية الثانية العام 83 أمام أليفن وايز الغاني وأحرز لفريقه النصر العديد من الأهداف الحاسمة.

مسيرة المنتخب الدولية

مع المنتخب الوطني جرى اختياره مبكرا للمرة الأولى العام 1973 من قبل المدرب الوطني محمد الخمسي، ولعب مع جيل عمالقة الكرة الليبية أمثال أحمد بن صويد والهاشمى البهلول وعبدالقادر التهامي والفيتوري رجب ونوري السري.

استمرت مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني فيما بعد عقب مجيء المدرب الإنجليزي رون برادلي حتى العام 1979، حيث شارك دوليا في أكثر من 30 مباراة دولية بين ودية ورسمية أبرزها أمام منتخبات تونس والجزائر والعراق وغينيا ورومانيا وفلسطين.

أبوبكر العمامي. (أرشيفية - خاص بوابة الوسط)

أبوبكر العمامي. (أرشيفية - خاص بوابة الوسط)