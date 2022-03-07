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14 فريقا في مسابقة كأس السلة الليبي.. والمرغني يعلن نظام المنافسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 07 مارس 2022, 11:47 صباحا
14 فريقا في مسابقة كأس السلة الليبي.. والمرغني يعلن نظام المنافسة
مباراة سابقة لفريق سلة النصر. (نادي النصر عبر فيسبوك)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة وليد علي المرغني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن قرعة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي (2021-2022) ستجرى، اليوم الإثنين، على أن تجرى القرعة بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس للمجموعة الأولى، بينما تقام المجموعة الثانية في بنغازي.

وأضاف المرغني، تقام المسابقة بمشاركة 14 فريقا، موزعة على أربع مجموعات بواقع مجموعتين في كل منطقة.

وأكمل المرغني «المرحلة الأولى ستقسم فرق كل منطقة إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق للمجموعة الأولى و3 فرق في المجموعة الثانية، وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري».

وأوضح المرغني قائلا «المرحلة الثانية تشهد أول المجموعة التي بها 4 فرق يتأهل مباشرة إلى المرحلة الثانية، وأول 2 يلتقي رابع1، وثان 1 مع ثالث 2، وثان الثانية مع ثالث 1».

واختتم المرغني قائلا «المرحلة الثالثة، الفائزون من المرحلة الثانية مع المتأهل مباشرة يقام بينهم نصف دوري ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني من المنطقتين الشرقية والغربية، المرحلة النهائية ستقام بمدينة بنغازي، عقب نهاية الدوري، وبنظام التجمع، أول الغربية مع ثاني الشرقية، والعكس، والفائزان يلتقيان لتحديد بطل الكأس».

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