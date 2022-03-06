فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عاد فريق الاتحاد بفوز ثمين بعد أن تجاوز فريق رويال ليوباردس بنتيجة (2-1) في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب مومبيلا.

جاء الشوط الأول اتحاديًا بنتيجة هدفين نظيفين سجل الهدف الأول معاذ عيسى في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة وأضاف الثاني عمر الخوجة في الدقيقة ٣٥ من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، قلص فريق رويال ليوباردس فارق الأهداف وسجل لاعبه عبدالعزيز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط أما فريق أورلاندو الجنوب أفريقي فبات برصيد ست نقاط وشبيبة الساورة الجزائري برصيد أربع نقاط ورويال ليوباردس دون نقاط من ثلاث مباريات.