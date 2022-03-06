الجزيرة يقيل مدربه ويكلف العكاري بالقيادة الفنية بعد الرباعية المثيرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة نادي الجزيرة إقالة المدرب المخضرم الوطني الحبيب أمبارك من مهامه كمدرب للفريق بعد الخسارة أمام البشائر بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من مرحلة الإياب بدوري الدرجة الأولى.

وكلفت الإدارة المدرب الوطني فوزي العكاري مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة زوارة.

الجزيرة يتواجد حاليًا في المركز الخامس بمجموعته برصيد 7 نقاط فقط قبل الجولة الثالثة، ويعد المدرب الجديد لفريق الجزيرة بزوارة فوزي العكاري أحد أبناء نادي الجزيرة ولعب في جميع الفئات السنية بالنادي.

العكاري درب سابقًا فريق الجزيرة الأول لكرة القدم وساهم في تكوين عدة لاعبين عندما كان مدربًا للفئات السنية بالنادي ومركز زوارة لتدريب ناشئي كرة القدم وهو خريج كلية التربية البدنية بطرابلس وتحصل على عدة دورات تدريبية وهو مدرب معتمد من الاتحاد الليبي لكرة القدم وتحصل على الرخصة التدريبية A.

فوزي العكاري. (فيسبوك)