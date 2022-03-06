الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تحصلت ليبيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي للرقبي وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقِد أمس السبت عن بُعد عبر تطبيق زووم.

وقد شارك رئيس الاتحاد الليبي مصطفى الحوتي حيث تم التصويت على منح ليبيا العضوية الكاملة لتصبح عضوًا فعالًا له حق التصويت.

وقال الحوتي عبر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية بـ«فيسبوك» إن العضوية جاءت نتيجة الحضور الليبي اللافت في المشاركات الدولية وآخرها البطولة العربية التي تُوِّج فيها المنتخب الليبي بفضية البطولة.

وأشار الحوتي إلى أن العضوية الكاملة تمنح عادة بعد خمس أو ست سنوات من تاريخ الانضمام للاتحاد الأفريقي، قائلًا «لكننا تحصلنا عليها في فترة وجيزة كتتويج للجهود الجادة والنتائج الايجابية وهذه الخطوة محفزة لنا لبذل المزيد من العطاء».