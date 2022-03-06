إياب رباعي دوري الطائرة الليبي يستعد للانطلاق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل الاستعدادات لانطلاق إياب رباعي الدوري الليبي للكرة الطائرة بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، ويعقد اليوم الأحد الاجتماع الفني، على أن تنطلق غدًا الإثنين أولى المباريات، بنظام التجمع، بواقع مباراتين يوميًّا.

يأتي الدوري بمشاركة فرق «الأهلي طرابلس» برصيد 8 نقاط، و«السويحلي» 6 نقاط، و«الاتحاد المصراتي» 3 نقاط، و«الأهلي بنغازي» بنقطة واحدة.

الفريق الأكثر نقاطًا في نهاية التجمع، سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة للعام 2022.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، شكل اللجنة العليا واللجان الفرعية لإياب رباعي بطولة ليبيا للكرة الطائرة، التي جاءت على النحو التالي:

اللجنة العليا للبطولة

تأتي اللجنة العليا للبطولة برئاسة عيد إدريس العميري، ونائبه خيري علي دوه، والمقرر حسن الحضيري، وعضوية عادل الرياني وإبراهيم نصر ووجدي القمبري، وميلود الحمروش.

لجنة الحكام

ويترأس لجنة الحكام مصباح البغدادي، ونائبه بدر الشريف والمقرر طارق صوله.

اللجنة العليا للحكام

أما اللجنة العليا للحكام فجاءت برئاسة علي المكشالي، ونائبه علي القاضي والمقرر إدريس عبدالله.

لجنة المراقبة

وجاءت لجنة المراقبة برئاسة ونيس صالح ونائبه عبدالسلام الكشكري وعضوية رزق الشيباني.

لجنة الإعلام

ويترأس لجنة الإعلام أنور الطوباشي ونائبه خليل اعبيد وعضوية فرج الأعوج.

وسيتولى إدارة مباريات رباعي الطائرة، الحكام حسن البركي وعلي الأوجلي وفتح الله الروياتي وعبد السلام بلعوطة ومحمود شلغوم ومحمد السود، وحكام الاتحاد الفرعي بطرابلس.