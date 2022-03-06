بث مباشر عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV»، مباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»، ويقدم الاستديو التحليلي عبدالرزاق بالحاج في حضور المحللين أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف، المؤجلة من الأسبوع الأول إياب، من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الشط والأهلي طرابلس عبر قناة «WTV» على موقع «بوابة الوسط».. اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الشط والأهلي طرابلس عبر قناة «WTV» على صفحة «فيسبوك».. اضغط هنا

المباراة تقام على ملعب الزاوية، ويدخل فريق «الأهلي طرابلس» المباراة وفي رصيده 16 نقطة، بينما «الشط» في رصيده نقطتان فقط ليصبح مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

دورينا الوسط

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

مباراة الشط والأهلي طرابلس في الدوري الليبي. (صورة مثبتة من الفيديو)