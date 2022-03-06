قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» في تمام الساعة الثالثة، عصر اليوم الأحد، الاستديو التحليلي لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط».

يقدم الاستديو التحليلي عبدالرزاق بالحاج في حضور المحللين أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف، المؤجلة من الأسبوع الأول إياب، من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة تقام على ملعب الزاوية، ويدخل فريق «الأهلي طرابلس» المباراة وفي رصيده 16 نقطة، بينما «الشط» في رصيده نقطتان فقط ليصبح مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.