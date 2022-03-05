«بوابة الوسط» تستعرض بالأرقام الدوري الليبي الممتاز حتى الأسبوع الـ12

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُختمت، أمس الجمعة، منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهد الأسبوع إقامة ثماني مباريات فقط، منها خمس مباريات في المجموعة الأولى وثلاث مباريات في المجموعة الثانية، وذلك بسبب مشاركة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في مسابقة «الكونفدرالية» وتأجيل مبارياتهما للأسبوع الثالث على التوالي.

وقد حددت لجنة المسابقات موعد اللقاء المؤجل بين «الأهلي طرابلس» و«الشط» لحساب الجولة الأولى من الدوري الممتاز غدًا الأحد، 6 مارس، وكانت نتائج الأسبوع على النحو التالي:

المجموعة الأولى

شهدت إقامة خمس مباريات، وكانت النتائج المسجلة بفوز «الأهلي بنغازي» على «الصداقة» بهدف دون مقابل، وفوز «النصر» على «التعاون» (2-1) وفوز «دارنس» على «شباب الجبل» بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي بين «خليج سرت» و«التحدي» بهدف مقابل هدف، والتعادل السلبي بين «الهلال» و«الأخضر»، ليصل مجموع الأهداف المسجلة في المجموعة لسبعة أهداف.

المجموعة الثانية

أُقيمت ثلاث مباريات من مجموع خمس مباريات، وشهدت نتائجها فوز «الأولمبي» على «الشط» بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي بين «السويحلي» و«الخمس» بهدفين مقابل هدفين، والتعادل الإيجابي بين «أبوسليم» و«المحلة» بهدف مقابل هدف، بينما تم تأجيل مباراة «الأهلي طرابلس» و«المدينة»، و«الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي»؛ بسبب المشاركة الأفريقية، ليصل مجموع الأهداف المسجلة في المجموعة تسعة أهداف.

حصيلة الأهداف

مجموع أهداف المجموعتين 16 هدفًا، ليصل مجموع الأهداف في الدوري منذ انطلاق المسابقة إلى 238 هدفًا خلال الأسبوع 12، وكان عدد المباريات 115 مباراة تحقق فيها الفوز 78 والتعادل 37 مرة.

ترتيب المجموعة الأولى

«الأهلي بنغازي» 34 نقطة، و«الأخضر» 27، و«النصر» 25، و«الهلال» 17، و«التعاون» 14، وطالصداقةط 14، و«دارنس» 12، «شباب الجبل» 9، والتحدي 7، و«خليج سرت» 7.

ترتيب المجموعة الثانية

«الأولمبي» 21 نقطة من 12 مباراة، «الاتحاد» 19 نقطة من 9 مباريات، «الأهلي طرابلس» 16 نقطة من 9 مباريات، «السويحلي» 16 نقطة من 12 مباراة، و«المدينة» 15 نقطة من 11 مباراة، وطالاتحاد المصراتي» 15 نقطة من 11 مباراة، و«أبوسليم» 14 نقطة من 11 مباراة، و«المحلة» 13 نقطة من 12 مباراة، و«الخمس» 11 نقطة من 12 مباراة، و«الشط» نقطتين من 11 مباراة.

إحصاءات الدوري

«الأهلي بنغازي» واصل تعزيز رصيده وتصدر المجموعة الأولى بفارق مريح 34 نقطة، و«الأخضر» ثانيًا بـ27 نقطة، و«النصر» ثالثًا بـ25 نقطة، اللاعب سالم المسلاتي هداف فريق «النصر»، سجل هدفه السادس في مباراة فريقه مع «التعاون»، وعاد التحدي بتعادل ثمين من سرت، أما فريق «شباب الجبل» فتعرض لخسارته السابعة هذا الموسم، أما فريق «الشط» فلم يحقق أي فوز من 12 مباراة وهو أحد الفرق المهددة بالهبوط في المجموعة الثانية ورصيده نقطتان.

فريق «الهلال» لم يفز خلال مرحلة الإياب وتعرض لخسارة وتعادلين ورصيده 17 نقطة، أما فريق «النصر» فحقق ثلاثة انتصارات متتالية خلال مرحلة الإياب، وسجل في هذه المباريات 11 هدفًا، وثلاثة فرق مهددة بالهبوط، منها في المجموعة الأولى «التحدي» و«خليج سرت»، وفي المجموعة الثانية «الشط».