Atwasat

مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يستقبل وزير الشباب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 06:28 مساء
مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يستقبل وزير الشباب
السفير عبدالمطلب ثابت. (فيسبوك)
alwasat radio

استقبل مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، في مقر المندوبية، الخميس الماضي، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، والدكتور فرج محمد بن سليم قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا.

تم خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم الحركة الكشفية والتنسيق المستمر بينها وبين وزارة الشباب بالحكومة، خصوصًا في هذه المرحلة وتوفير الظروف المناسبة التي تسمح بتنفيذ برامج التعاون المشترك، بحسب صفحة وزارة الشباب عبر «فيسبوك».

السفير عبدالمطلب ثابت، قال خلال اللقاء، إنه سيسعى جاهدًا لتقديم الدعم الكامل من أجل حضور الحركة الشبابية الوطنية بمؤسسات العمل العربي، وتعزيز مشاركة دولة ليبيا في برامج وأنشطة وآليات العمل العربي المشترك بالشكل الذي يليق بها.

وقام السفير عبدالمطلب ثابت، بتكريم الدكتور فرج محمد بن سليم، قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا، نظير جهوده المبذولة من أجل الارتقاء بالحركة الكشفية الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟

ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟
بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا
روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا

روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا
حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على نتائج مباريات «الجمعة» في الدوري الممتاز
تعرف على نتائج مباريات «الجمعة» في الدوري الممتاز
منتخب ليبيا يظهر قريبا في دورة ودية دولية.. وكليمنتي يستجيب لإنذار الشلماني
منتخب ليبيا يظهر قريبا في دورة ودية دولية.. وكليمنتي يستجيب ...
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في ...
3 مباريات في الجولة السادسة لدوري السلة الليبي.. السبت
3 مباريات في الجولة السادسة لدوري السلة الليبي.. السبت
«الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة» في الدوري الليبي لكرة اليد
«الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة» في الدوري الليبي لكرة اليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»...
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري ......
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا ......
المزيد
«بوابة الوسط» تستعرض بالأرقام الدوري الليبي الممتاز حتى الأسبوع الـ12
«بوابة الوسط» تستعرض بالأرقام الدوري الليبي الممتاز حتى ......
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»...
مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يستقبل وزير الشباب
مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يستقبل وزير الشباب...
«الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة» في الدوري الليبي لكرة اليد
«الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة» في الدوري الليبي لكرة اليد...
3 مباريات في الجولة السادسة لدوري السلة الليبي.. السبت
3 مباريات في الجولة السادسة لدوري السلة الليبي.. السبت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط