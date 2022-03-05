مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يستقبل وزير الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، في مقر المندوبية، الخميس الماضي، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، والدكتور فرج محمد بن سليم قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا.

تم خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم الحركة الكشفية والتنسيق المستمر بينها وبين وزارة الشباب بالحكومة، خصوصًا في هذه المرحلة وتوفير الظروف المناسبة التي تسمح بتنفيذ برامج التعاون المشترك، بحسب صفحة وزارة الشباب عبر «فيسبوك».

السفير عبدالمطلب ثابت، قال خلال اللقاء، إنه سيسعى جاهدًا لتقديم الدعم الكامل من أجل حضور الحركة الشبابية الوطنية بمؤسسات العمل العربي، وتعزيز مشاركة دولة ليبيا في برامج وأنشطة وآليات العمل العربي المشترك بالشكل الذي يليق بها.

وقام السفير عبدالمطلب ثابت، بتكريم الدكتور فرج محمد بن سليم، قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا، نظير جهوده المبذولة من أجل الارتقاء بالحركة الكشفية الليبية.