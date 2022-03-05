«الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة» في الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام اليوم، السبت، أربع مباريات في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد، فعلى قاعة زوارة، «الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة».

وبقاعة «17 فبراير» بالمدينة الرياضية بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع «الاتحاد» مع «الهلال»، وتعقبها مباراة «النصر» و«الأهلي طرابلس»، وفي ثالث المباريات «الشرطة» يلتقي «الأهلي بنغازي».