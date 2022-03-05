«الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة» في الدوري الليبي لكرة اليد...

تقام اليوم، السبت، أربع مباريات في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد، فعلى قاعة زوارة، «الجزيرة» يستضيف «بنغازي الجديدة».
وبقاعة «17 فبراير» بالمدينة الرياضية بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع «الاتحاد» مع «الهلال»، وتعقبها مباراة «النصر» و«الأهلي طرابلس»، وفي ثالث المباريات «الشرطة» يلتقي «الأهلي بنغازي».
مفكرة النتائج
وفي آخر النتائج المسجلة، أمس الجمعة، في دوري اليد، فاز «النجمة» على «المروج» (28-27)، و«الأهلي طرابلس» على «الهلال» (25-14)، و«الاتحاد» على «النصر» (37-20)، و«الجزيرة» على «الأهلي بنغازي» (27-25).
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