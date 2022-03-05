3 مباريات في الجولة السادسة لدوري السلة الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم السبت، الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات، بقاعة المرج، ويحل فريق النصر ضيفًا على المروج.

وبقاعة قرطبة بطرابلس ستقام مبارتان، الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع الأولمبي، ويعقبها مباراة المدينة مع منتخب 18 عامًا.

وغدًا الأحد، ستقام ببنغازي مبارتان، الأولى ستجمع الأهلي بنغازي مع السلفيوم، ويعقبها مباراة الهلال مع منتخب 18 عامًا.

والإثنين، ستقام بقاعة قرطبة بطرابلس آخر مبارتين في الجولة السادسة، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والجزيرة، ويعقبها مباراة الشباب واليرموك.