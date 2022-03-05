«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع الثالث إيابا من مسابقة دوري الدرجة الأولى وجاءت على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

الأحد 13 مارس.. الهلال يلتقي الشرارة على الملعب البلدي بسبها، والقرضابية يستضيف المهدية، والأمل يحل ضيفًا على النهضة.

المجموعة الثانية

الخميس 10 مارس، على ملعب طبرق الصقور يلتقي القيروان، وعلى ملعب البيضاء الأفريقي يتبارى مع المختار، وعلى ملعب درنة النسور يلتقي البرانس، والجمعة 11 مارس، المنار يلتقي الأندلس على ملعب البيضاء.

المجموعة الثالثة

الخميس 10 مارس، على الملعب الجانبي ببنغازي السواعد يلتقي نجوم بنغازي، وبملعب الأبيار الأنوار يستضيف شمال بنغازي، والجمعة 11 مارس، وفاق أجدابيا يستضيف الوحدة بنغازي.

المجموعة الرابعة

الجمعه 11 مارس، على الملعب الجانبي ببنغازي الطيران يلتقي النجمة، وعلى ملعب بنينا بنغازي الجديدة يلتقي نجوم أجدابيا، والسبت على الملعب الجانبي ببنغازي السد يلتقي المروج.

المجموعة الخامسة

الخميس 10 مارس، على ملعب أبوسليم الوحدة يلتقي الشرطة، وعلى ملعب زوارة الجزيرة يستضيف أبي الأشهر، والجمعة 11 مارس، على ملعب أبوسليم الجمارك يتبارى مع وفاق صبراتة.

المجموعة السادسة

الخميس 10 مارس، على ملعب صرمان، رفيق يستضيف الملعب الليبي، وبملعب الزنتان النصر زليتن يحل ضيفًا على الشروق، والترسانة يلتقي على ملعبه مع اليرموك.