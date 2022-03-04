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تعرف على نتائج مباريات «الجمعة» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 04 مارس 2022, 09:17 مساء
تعرف على نتائج مباريات «الجمعة» في الدوري الممتاز
النصر يفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف في الدوري الليبي. (المركز الإعلامي بالنصر)
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أقيمت اليوم الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثالث إيابا (الجولة الـ12) ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وكانت النتائج المسجلة يوم الجمعة على النحو التالي:
في ملعب درنة انتهت مباراة درانس وضيفه شباب الجبل بفوز الأول بنتيجة هدف دون رد، سجله المحترف الكاميروني جنيور في الدقيقة 94 من الوقت البديل.

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وبهذه النتيجة جعلت شباب الجبل يتلقى الخسارة السابعة هذا الموسم، ورصيده من النقاط 9 نقاط، بينما أصبح درانس رصيده 12 نقطة.

الأخضر × الهلال
وفي ملعب شيخ الشهداء انتهت مباراة الأخضر وضيفه الهلال بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة اضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح الأخضر 27 نقطة والهلال 17 نقطة.

النصر × التعاون
وفي ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة النصر وضيفه التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشهد الشوط الأول شهد تسجيل هدفين للنصر سجلهما عامر التاروغي وسالم المسلاتي من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل فريق التعاون هدفه الوحيد برأسية المحترف التونسي ماهر العبيدي.

بهذه النتيجة أصبح فريق النصر رصيده من النقاط 25 نقطة، والتعاون 14 نقطة.

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