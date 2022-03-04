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بعثة الاتحاد تطير إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 04 مارس 2022, 08:54 مساء
بعثة الاتحاد تطير إلى جنوب أفريقيا
بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا على متن رحلة خاصة استعدادًا لمواجهة رويال ليوباردس في كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإنترنت)
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، طرابلس في طريقها إلى جنوب أفريقيا، على متن رحلة خاصة للخطوط الأفريقية استعدادًا لمواجهة رويال ليوباردس يوم الأحد المقبل 6 مارس ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم 2021 -2022.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم المباراة الثانية لفريق الاتحاد في الجولة الثالثة، من دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتعادله مع الساورة الجزائري.

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بتلك النتيجة؛ رفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، وهو ما وصل إليه شبيبة الساورة أيضًا ولكن من 3 مباريات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا يحتاج الاتحاد؟
في انتظار تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى تعزيز رصيده في هذه المجموعة، والتي تضم الاتحاد وشبيبة الساوره ورويال ليوباردس وفريق أورلاندو الجنوب أفريقي.

وجصل فريق أرولاندو على 6 نقاط من ثلاثة مباريات وفريق فريق الاتحاد 4 نقاط من مباراتين وشبيبة الساوره 4 نقاط من ثلاثة مباريات، ورويال ليوباردس بدون نقاط من مباراتين.

بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا على متن رحلة خاصة استعدادًا لمواجهة رويال ليوباردس في كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإنترنت)
بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا على متن رحلة خاصة استعدادًا لمواجهة رويال ليوباردس في كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإنترنت)
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