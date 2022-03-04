قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأخضر والهلال في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة فريقي الأخضر أمام نظيره الهلال، في تمام الساعة الثالثة والنصف، بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، وأسامة الفزاني، ورمزي سويكر، وعبدالرحيم نجم.

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لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأخضر والهلال عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن مباراة الفريقين التي أُقيمت بين الهلال والأخضر في ذهاب بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجاري انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.