فوز وتعادل لممثلي الكرة الليبة في «الكونفدرالية» الأفريقية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

خاض ممثلا كرة القدم الليبية، فريقا «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، مواجهات قوية على الملاعب المحلية، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث خاض «الزعيم» مباراة أمام ضيفه «زاناكو» الزامبي، على ملعب «شهداء بنينا»، وخاض «العميد» مواجهة أمام ضيفه «شبيبة الساورة» الجزائري، على ملعب «شهداء بنينا» أيضاً.

وحقق فريق «الأهلي طرابلس» فوزاً ثميناً أمام ضيفه «زاناكو» الزامبي، بثنائية نظيفة، مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ«الكونفدرالية». ليرفع «الزعيم» بهذا الفوز، رصيده إلى 6 نقاط في الترتيب الثاني بالمجموعة، خلف «بيراميدز» صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما جاء «الصفاقسي» ثالثاً بـ(3) نقاط، و«زاناكو» في قاع الترتيب دون أي نقاط.

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«الأهلي طرابلس» في مواجهة «زاناكو»

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وسدد المغربي محمد الفقيه كرة ثابتة في الدقيقة الثانية، لكنها لم تجد طريق الشباك. وأزعج صالح طاهر دفاعات «زاناكو» بتسديدة في الدقيقة 13، اصطدمت بالمدافع الزامبي وخرجت لركنية. وعاد الفقيه لممارسة هوايته بتسديدة قوية في الدقيقة 21، ابتعدت عن قائم «زاناكو» الأيمن. وكاد الفريق الزامبي يخطف هدف التقدم في الدقيقة «45+1»، بعد خطأ من المدافع بوسنينة، لكن التربي أبعد الكرة.

ونجح أصحاب الأرض في خطف هدف التقدم بالدقيقة 78، بعد متابعة أحمد التربي لكرة وسام بوسنينة، قرب مرمى «زاناكو». وعاد المنير ليسجل هدفاً ثانياً لـ«الأهلي» في الدقيقة 85، بعد كرة مرتدة نجح سلتو في تمريرها بشكل متقن. وكاد «زاناكو» يقلص الفارق في الدقيقة «90+2»، لكن محمد نشنوش نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، لتنتهي المواجهة (2-0).

التعادل يحسم مواجهة «الاتحاد» و«الساورة»

في المقابل حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة «العميد»، وضيفه «شبيبة الساورة» الجزائري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. وتقدم أصحاب الأرض بهدف المخضرم محمد زعبيه في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل محمد الأمين لـ«الشبيبة» في الدقيقة 30. بهذا التعادل، ارتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط في الصدارة، مع مباراة مؤجلة للاتحاد.

التربي والمنير يحرزان أول أهدافهما في ملاعب «الكونفدرالية»

أسهم ثنائي خط دفاع فريق «الأهلي بطرابلس»، أحمد التربي ومحمد المنير، في قيادة فريقهما للانتصار الثاني توالياً على حساب فريق «زاناكو» الزامبي، في ختام جولة الذهاب الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية»، وهو الهدف الأول لكلا اللاعبين في أول ظهور لهما مع «الأهلي طرابلس» في ملاعب «الكونفدرالية».

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وانتقل محمد المنير لتعزيز صفوف فريق «الأهلي طرابلس» قادماً من «الاتحاد» الذي عاد إلى صفوفه قادماً من الملاعب الأميركية في أبريل العام 2021 وأسهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري الليبي في نسخته الأخيرة، ثم انتقل بشكل مفاجئ لتعزيز صفوف «الأهلي» خلال شهر أغسطس العام 2021، وخاض المنير عدة تجارب احترافية ناجحة مع كل من «بارتيزان بلغراد» الصربي، ثم احترف بالملاعب الأميركية مع فريقي «أورلاند سيتي» و«لوس أنجليس غالاكسي».

أما المدافع أحمد التربي، فقد التحق بصفوف فريق «الأهلي طرابلس» خلال شهر أكتوبر العام 2021، بعد أن برز ضمن صفوف عدد من الفرق المحلية وهي «الهلال» و«الاتحاد»، كما خاض تجارب احترافية مع فرق «حرس الحدود» المصري، و«كاظمة» الكويتي و«السلط» الأردني.

زعبيه أكثر لاعبي «الاتحاد» مشاركة أفريقياً

استعاد نجم وقائد فريق «الاتحاد» الأول لكرة القدم، محمد زعبيه، ذكرياته مع كرة القدم الجزائرية خلال مواجهة فريقه «الاتحاد» أمام ضيفه فريق «شبيبة الساورة»، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «شهداء بنينا الدولي»، التي أسفرت عن تعادل الفريقين بهدف لهدف، أحرز هدف «العميد» زعبيه.

وسبق لزعبيه أن تألق بملاعب الكرة الجزائرية مند شهر يناير العام 2014، حييث تواجد بملاعبها أكثر من عامين، ولعب لفريق «شبيبة القبائل» أشهر الأندية الجزائرية في دوري الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، كما تألق زعبيه مع فريق «مولودية بجاية» الجزائري، وكانت محطته الثالثة بالجزائر مع فريق «مولودية وهران»، وهي الأبرز، وهو الفريق الذي تألق ضمن صفوفه منذ شهر سبتمبر العام 2014 وحتى مايو 2016، وأحرز له عديد الأهداف الحاسمة في شباك أبرز الفرق الجزائرية.

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ويعد قائد فريق «الاتحاد» الحالي المخضرم محمد زعبيه من أكثر لاعبي «الاتحاد» مشاركة في مسابقات وبطولات الأندية الأفريقية، حيث سجل ظهوره الأول مع «الاتحاد» لأول مرة العام 2008. وأحرز أول أهدافه الأفريقية في شباك فريق «بيريمرو دو أوجوستو» الأنغولي، في دوري أبطال أفريقيا، وكان أحد نجوم الفريق الذي بلغ الدور نصف النهائي في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية العام 2010. بينما أحرز آخر أهدافه الأفريقية في شباك فريق «كمكم» بطل زنجبار في دوري أبطال أفريقيا خلال مشاركة الفريق في الموسم الماضي.

هل يفلت ممثل الكرة الليبية من قبضة «الشرطة الاسواتيني» في ختام «الكونفدرالية»

سيكون فريق «رويال ليوباردس»، بطل الدوري الاسواتنيي لكرة القدم هو المنافس القادم لممثل الكرة الليبية فريق «الاتحاد» في المباراة المؤجلة في ختام مباريات ذهاب الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

فريق «ليوباردس» هو فريق «الشرطة الملكي» وهو فريق كرة قدم من سوازيلاند، ويقع مقره بمدينة سيمونيا السوازيلاندية، ويستقبل منافسيه ويخوض مبارياته على ملعب سومهلولو الوطني. وتوج الفريق ببطولة الدوري الاسواتيني في ثلاث مناسبات، وظفر ببطولة الكأس في مناسبتين، وشارك في دوري أبطال أفريقيا في خمس مناسبات غادرها جميعاً من الدور الأول، فيما يشارك في بطولة «الكونفدرالية» للمرة الثالثة.

وسجل هذا الموسم أقوى المفاجآت باقصائه فريق «شبيبة القبائل» الجزائري ليتأهل لأول مرة في تاريخه لبطولة «الكونفدرالية»، وهو نادٍ حديث العهد في ملاعب كرة القدم، حيث يعود تأسيسه وظهوره إلى العام 1984. ويحتل الفريق ضمن المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» المرتبة الرابعة والأخيرة دون نقاط عقب خسارته في مباراتين متتاليتين.

«النهضة» و«الشط» آخر بروفة لممثلي الكرة الليبة قبل مباراتيهما في «الكونفدرالية»

عاد ممثلا كرة القدم الليبية، فريقا «الاتحاد» و«الأهلي بطرابلس»، للظهور مجدداً بملاعبنا المحلية بعد أن خاضا معاً مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث استهل فريق «الاتحاد» العودة المحلية بمواجهة فريق «النهضة» بسبها ضمن الدور الـ64 لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم، التي أُقيمت بينهما يوم أمس الأربعاء، بملعب الزاوية قبل يوم واحد فقط من سفر الفريق إلى اسواتيني لمواجهة مستضيفه فريق «رويال ليوباردز» يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية». وكانت المباراة مناسبة أمام المدرب التونسي محمد الكوكي لإتاحة الفرصة أمام عدد من اللاعبين لإعادة تجهيزهم لمواجهة الأحد الأفريقية.

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أما فريق «الأهلي طرابلس» فعاد مجدداً إلى ملاعبنا المحلية بمواجهة فريق «الشط» في المباراة المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية، وستقام المباراة يوم الأحد المقبل بملعب الزاوية، وستكون هذه المباراة قبل أقل من خمسة أيام من مواجهة الفريق أمام مستضيفه «زاناكو» الزامبي في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، في مستهل انطلاق جولة الإياب الأولى من مجموعات «الكونفدرالية».