23 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

وجه عبد الناصر الصويعي، الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، خطاباً لرؤساء الاتحادات الفرعية بشأن دعوة اللاعبين المتواجدين في النطاق للالتحاق بمعسكر المنتخب الليبي (تحت 17 عاماً) بقيادة المدرب عباد القاضي، الذي سينطلق بداية من الخامس من شهر مارس الجاري حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وتأتي هذه التحضيرات استعداداً للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، تحت 17 عاماً، التي ستستضيفها ملاعب الجزائر بمشاركة عدد من منتخبات شمال أفريقيا، وضمت القائمة 23 لاعباً يمثلون مختلف الأندية المحلية.

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قائمة اللاعبين

وفيما يلي قائمة اللاعبين: محمد حسين هويدي المجدوب، وفارس علي الأسود، ومحمد لطفي الشاوش، وأصيل فتحي المبروك من فريق «الأهلي طرابلس»، وشعيب أحمد إبراهيم، وسفيان سالم محمد، وأحمد فتحي خليفة من فريق «النصر. »

ومحمد العجيلي عمار ومروان عياد الزقوزي والزبير زكريا الجطلاوي، وعبد المهيمن الفطيسي، من فريق «الاتحاد». وعمر عمران ملاس، وعلي عمر الزواوي من فريق «السويحلي»، ومعاد خالد الصادق، من «الأخضر» وإبراهيم بشير محمد من «الأهلي ببنغازي»، ومروان صالح إبراهيم من فريق «البرانس»، ووائل رزق محمد من «الصقور»، وعبد المهيمن وسام عياد من «الأفريقي».

كما ضمت القائمة عبدالرحمن سالم البكوش من فريق «المشعل»، ورواد محمد داقو من «الشط»، ومعتصم خميس إبراهيم من «التحدي»، ومحمد أحمد مركوب من «الخمس»، ويوسف محمد بشارة من «الأولمبي».

وكان الطاقم الفني للمنتخب الليبي للشبان، أجرى عدة تجمعات في بنغازي وطرابلس، لاختيار أبرز الأسماء للانضمام للفريق.