بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت في الـ21 من شهر فبراير الماضي، مباريات الدور الـ64 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم، بمشاركة فرق من الدرجة الثالثة والثانية والأولى والممتاز في عدة ملاعب، على مستوى جميع الاتحادات الفرعية. واختتمت هذه المنافسات وتأهل 32 فريقاً إلى الدور الـ32، بعد أن حقق الأهلي طرابلس الفوز على نظيره وفاق صبراتة، بثلاثية مقابل هدف، وتفوق فريق «الاتحاد» على نظيره «النهضة» بسبها بنتيجة هدفين دون رد.

وتأهلت إلى الدور الـ32 فرق الأهلي طرابلس والاتحاد، والسويحلي والأخضر والأولمبي والنصر والمحلة والاتحاد المصراتي وبنغازي الجديدة والمروج والأهلي بنغازي والجزيرة والظهرة والخمس والمنار والتحدي والمدينة والهلال بسبها والفالوجا والتعاون والبشاير وأبي الأشهر وشباب الجبل والهلال والصداقة والقيرون والأفريقي واتحاد الجمارك والشط وأبوسليم ودرانس ونجوم بنغازي.

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مباريات دور الـ32 بكأس ليبيا

وستكون مباريات هذا الدور على النحو التالي: الأهلي طرابلس × الفالوجا، والاتحاد × الجزيرة، بملعب الزاوية، الأهلي بنغازي × المنار سوسة على ملعب محايد، النصر × المروج على ملعب محايد، التحدي × الهلال على ملعب شهداء بنينا، الأخضر × نجوم بنغازي، على ملعب محايد، التعاون × الأفريقي على ملعب محايد، الصداقة × الوفاق أجدابيا على ملعب محايد، شباب الجبل × بنغازي الجديدة على ملعب محايد، دارنس × القيروان على ملعب محايد، اتحاد الجمارك × الاتحاد المصراتي على ملعب محايد، المحلة × أبوسليم، على ملعب في طرابلس أو العجيلات، البشائر × السويحلي على ملعب محايد، الشط × المدينة على ملعب أبوسليم أو العجيلات، الظهرة × الأولمبي على ملعب محايد، الخمس × الهلال سبها على ملعب محايد.

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وقد وضعت لجنة المسابقات اللائحة المنظمة لهذه المسابقة حيث سيلتقي المتاهل من المباراة رقم 1 أمام المتاهل من المباراة رقم 2، والمتاهل من المباراة رقم 3 يقابل المتاهل من المباراة رقم 4، والمتاهل من المباراة رقم 5 يقابل المتاهل من المباراة رقم 6، والمتاهل من المباراة رقم 7 يقابل المتاهل من المباراة رقم 8، والدور الثماني والنصف نهائي والنهائي.

تاريخ آخر نسخة لكأس ليبيا

وجاءت انطلاقة مسابقة كأس ليبيا لهذا الموسم (2021-2022)، بعد توقف دام قرابة 4 سنوات، حيث أقيمت آخر نسخة في العام 2018، وتوج بها الاتحاد للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي أمام الهلال، بهدفين لصفر بعد تمديد الوقت، في مباراة شهدت توقفاً في نهائية الشوط الثاني من الوقت الأصلي بسبب وجود إطلاق رصاص في مدرجات ملعب الخمس الذي احتضن المباراة.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف وشهد فرصاً للفريقين منها هدف ملغي للهلاليين، وفي الشوط الأول الإضافي افتتح أحمد الزوي النتيجة للاتحاد ثم عزز الظهير أحمد المقصي تقدم الاتحاديين بالهدف الثاني، ليضيف الاتحاد اللقب السابع من كأس ليبيا في رصيده من أصل عشر نهائيات خاضها في هذه المسابقة التي انطلقت العام 1976 وتوج الأهلي طرابلس بالنسخة الأولى منها.

يذكر أن الهلال كان قد خاض النهائي السادس له في تاريخه وسبق أن فاز باللقب مرة واحدة العام 2003 وخسر النهائي العام 2004 بضربات الترجيح أمام الاتحاد، لينتهي موسم طويل آخر للكرة الليبية قارب الأحد عشر شهراً، رغم قلة عدد المباريات لمروره بعدة مطبات وعثرات واحتجاجات وأخطاء تنظيمية أسهمت في تعثرها.