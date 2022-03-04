Atwasat

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 04 مارس 2022, 06:30 مساء
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
مباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره وفاق صبراتة. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)
alwasat radio

انطلقت في الـ21 من شهر فبراير الماضي، مباريات الدور الـ64 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم، بمشاركة فرق من الدرجة الثالثة والثانية والأولى والممتاز في عدة ملاعب، على مستوى جميع الاتحادات الفرعية. واختتمت هذه المنافسات وتأهل 32 فريقاً إلى الدور الـ32، بعد أن حقق الأهلي طرابلس الفوز على نظيره وفاق صبراتة، بثلاثية مقابل هدف، وتفوق فريق «الاتحاد» على نظيره «النهضة» بسبها بنتيجة هدفين دون رد.

وتأهلت إلى الدور الـ32 فرق الأهلي طرابلس والاتحاد، والسويحلي والأخضر والأولمبي والنصر والمحلة والاتحاد المصراتي وبنغازي الجديدة والمروج والأهلي بنغازي والجزيرة والظهرة والخمس والمنار والتحدي والمدينة والهلال بسبها والفالوجا والتعاون والبشاير وأبي الأشهر وشباب الجبل والهلال والصداقة والقيرون والأفريقي واتحاد الجمارك والشط وأبوسليم ودرانس ونجوم بنغازي.

- لجنة المسابقات تحدد موعد مباراة الاتحاد والنهضة في كأس ليبيا
- «الاتحاد» يتأهل إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
- «الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

مباريات دور الـ32 بكأس ليبيا
وستكون مباريات هذا الدور على النحو التالي: الأهلي طرابلس × الفالوجا، والاتحاد × الجزيرة، بملعب الزاوية، الأهلي بنغازي × المنار سوسة على ملعب محايد، النصر × المروج على ملعب محايد، التحدي × الهلال على ملعب شهداء بنينا، الأخضر × نجوم بنغازي، على ملعب محايد، التعاون × الأفريقي على ملعب محايد، الصداقة × الوفاق أجدابيا على ملعب محايد، شباب الجبل × بنغازي الجديدة على ملعب محايد، دارنس × القيروان على ملعب محايد، اتحاد الجمارك × الاتحاد المصراتي على ملعب محايد، المحلة × أبوسليم، على ملعب في طرابلس أو العجيلات، البشائر × السويحلي على ملعب محايد، الشط × المدينة على ملعب أبوسليم أو العجيلات، الظهرة × الأولمبي على ملعب محايد، الخمس × الهلال سبها على ملعب محايد.

للاطلاع على العدد 328 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وقد وضعت لجنة المسابقات اللائحة المنظمة لهذه المسابقة حيث سيلتقي المتاهل من المباراة رقم 1 أمام المتاهل من المباراة رقم 2، والمتاهل من المباراة رقم 3 يقابل المتاهل من المباراة رقم 4، والمتاهل من المباراة رقم 5 يقابل المتاهل من المباراة رقم 6، والمتاهل من المباراة رقم 7 يقابل المتاهل من المباراة رقم 8، والدور الثماني والنصف نهائي والنهائي.

تاريخ آخر نسخة لكأس ليبيا
وجاءت انطلاقة مسابقة كأس ليبيا لهذا الموسم (2021-2022)، بعد توقف دام قرابة 4 سنوات، حيث أقيمت آخر نسخة في العام 2018، وتوج بها الاتحاد للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي أمام الهلال، بهدفين لصفر بعد تمديد الوقت، في مباراة شهدت توقفاً في نهائية الشوط الثاني من الوقت الأصلي بسبب وجود إطلاق رصاص في مدرجات ملعب الخمس الذي احتضن المباراة.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف وشهد فرصاً للفريقين منها هدف ملغي للهلاليين، وفي الشوط الأول الإضافي افتتح أحمد الزوي النتيجة للاتحاد ثم عزز الظهير أحمد المقصي تقدم الاتحاديين بالهدف الثاني، ليضيف الاتحاد اللقب السابع من كأس ليبيا في رصيده من أصل عشر نهائيات خاضها في هذه المسابقة التي انطلقت العام 1976 وتوج الأهلي طرابلس بالنسخة الأولى منها.

يذكر أن الهلال كان قد خاض النهائي السادس له في تاريخه وسبق أن فاز باللقب مرة واحدة العام 2003 وخسر النهائي العام 2004 بضربات الترجيح أمام الاتحاد، لينتهي موسم طويل آخر للكرة الليبية قارب الأحد عشر شهراً، رغم قلة عدد المباريات لمروره بعدة مطبات وعثرات واحتجاجات وأخطاء تنظيمية أسهمت في تعثرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر× التعاون» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر× التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا

عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية بموريتانيا
المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية بموريتانيا
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ...
23 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لبطولة شمال أفريقيا
23 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لبطولة شمال أفريقيا
فوز وتعادل لممثلي الكرة الليبة في «الكونفدرالية» الأفريقية
فوز وتعادل لممثلي الكرة الليبة في «الكونفدرالية» الأفريقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في ......
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»...
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري ......
المزيد
بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر× التعاون» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر× التعاون» في الدوري الممتاز...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأخضر والهلال في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأخضر والهلال في ......
فوز وتعادل لممثلي الكرة الليبة في «الكونفدرالية» الأفريقية
فوز وتعادل لممثلي الكرة الليبة في «الكونفدرالية» الأفريقية...
23 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لبطولة شمال أفريقيا
23 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لبطولة شمال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط