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المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية بموريتانيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الجمعة 04 مارس 2022, 07:09 مساء
المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية بموريتانيا
مباراة سابقة للمنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي خلال فترة التوقف الماضية. (الإنترنت)
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يستضيف الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بطولة ودية دولية رباعية في العاصمة نواكشوط، خلال أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقبلة، خلال الفترة الواقعة من 21 إلى 29 مارس الجاري، بمشاركة «فرسان المتوسط» ومنتخبي النيجر وموزمبيق إلى جانب المنتخب الموريتاني الأول، مستضيف البطولة.

وخصص اتحاد الكرة الموريتاني ملاعب شيخا بيديا والملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط لخوض تدريباتها. ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الموريتاني، خلال الأيام المقبلة، تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للفرنسي ديدي غوميز، ليستهل مشواره مع الفريق بداية من هذه البطولة، واستعداداً للمشاركة في هذه الدورة الدولية المصغرة.

تجمع المنتخب الليبي
ويتجمع المنتخب الليبي في معسكر قصير بطرابلس في منتصف شهر مارس، قبل إقلاعه إلى العاصمة الموريتانية للمشاركة في هذه البطولة، التي تأتى ضمن تحضيرات «الفرسان»، لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج العام 2023، حيث ينتظر أن تنطلق التصفيات خلال شهر يونيو المقبل.

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وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نجح في الفوز على مستضيفه المنتخب الكويتي بهدفين لصفر، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما خلال الفترة الماضية على ملعب الأخير ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولية (فيفا داي). ونجح المنتخب الوطني في تعويض تعثره بعد خسارته في المباراة الودية الأولى بهدفين دون رد.

- المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي
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وشهدت المباراة الثانية مستوى متميزاً لـ«فرسان المتوسط» ليمحو المنتخب الوطني الصورة الباهتة التي ظهر بها في التجربة الأولى. وتمكن المنتخب الوطني من السيطرة على أغلب فترات المباراة، وكان الأكثر ثقة وانتشاراً وتهديداً لمرمى الفريق المستضيف.

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