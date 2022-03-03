تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مساء الخميس، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري الليبي الممتاز، للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

في ملعب سرت انتهت مباراة خليج سرت وضيفه التحدي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف التحدي أحمد العبار، وعدل لفريق خليج سرت في الثواني الأخيرة عن طريق علامة الجزاء المحترف رونديل.

- انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

- انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز

- اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح التحدي برصيد سبع نقاط في المركز التاسع في المجموعة الأولى وخليج سرت سبع نقاط في المركز العاشر والأخير في هذه المجموعة.

السويحلي × الخمس

في ملعب مصراتة انتهت مباراة مثيرة جمعت فريق السويحلي وضيفه الخمس بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهما، سجل هدفي السويحلي أنس كحول ثنائية، وسجل هدفي الخمس بسام الدلي والمحترف باسكال.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده ليصبح السويحلي بـ 16 نقطة، والخمس بـ11 نقطة.

أبوسليم × المحلة

في ملعب الجميل انتهت مباراة أبوسليم والمحلة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح فريق أبوسليم 14 نقطة، والمحلة 13 نقطة.

الأهلي بنغازي × الصداقة

وفي ملعب شهداء بنينا عزز فريق الأهلي بنغازي صدارته، وذلك بإضافة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الصداقة بهدف دون مقابل. سجل هدف المباراة الوحيد جمعة أبورقيقة.

بهذه النتيجة يواصل فريق الأهلي صدارته للمجموعة الأولى ووصل إلى النقطة 34 أما فريق الصداقة فرصيده من النقاط 14 نقطة.