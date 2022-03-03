عيد إدريس يترأس اللجنة العليا لرباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدر رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية لإياب رباعي بطولة ليبيا للكرة الطائرة.

وجاءت اللجنة العليا كالآتي: اللجنة العليا للبطولة، برئاسة عيد إدريس العميري، ونائبه خيري علي دوه، والمقرر حسن الحضيري، وعضوية عادل الرياني وإبراهيم نصر ووجدي القمبري، وميلود الحمروش.

لجنة الاحتكام

برئاسة مصباح البغدادي، ونائبه بدر الشريف والمقرر طارق صولة.

اللجنة العليا للحكام

برئاسة علي المكشالي، ونائبه علي القاضي، والمقرر إدريس عبدالله.

لجنة المراقبة

برئاسة ونيس صالح ونائبه عبدالسلام الكشكري وعضوية رزق الشيباني.

لجنة الإعلام

برئاسة أنور الطوباشي ونائبه خليل أعبيد وعضوية فرج الأعوج.

يشار إلى أن إياب الدور رباعي للكرة الطائرة لبطولة ليبيا، سينطلق الإثنين المقبل السابع من مارس، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، ويتواصل لثلاثة أيام، وبمشاركة فرق الأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط والسويحلي 6 نقاط والاتحاد المصراتي 3 نقاط، والأهلي بنغازي نقطة واحدة.

وسيدير المباريات الحكام حسن البركي، وعلي الأوجلي، وفتح الله الروياتي، وعبد السلام بلعوطة، ومحمود شلغوم، ومحمد السود، وحكام الاتحاد الفرعي طرابلس.