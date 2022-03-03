قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والصداقة في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة فريقي الأهلي بنغازي أمام نظيره الصداقة، في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد خليل، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني، وعلي أرحومة، ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأهلي بنغازي الصداقة عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي بنغازي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن فريق الأهلي بنغازي حقق الفوز على نظيره الصداقة ذهابًا بهدفين دون ردٍّ.