قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة أبوسليم والمحلة في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة فريقي أبوسليم أمام نظيره المحلة، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه نراد خليل، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني، وعلي أرحومة، ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة أبوسليم والمحلة عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة أبوسليم والمحلة عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن فريق أبوسليم يحل في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة. بينما يأتي فريق المحلة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.