فوزان وتعادل في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، لفرق المجموعة الثانية.

وكانت نتائج مباريات أمس فوز الصقور على النسور 1 /0، وفوز المختار على المنار 2/ 1، وتعادل الأندلس مع البرانس 1/ 1.

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مباريات الخميس

واليوم الخميس، سيتجدد الموعد مع 4 مباريات، على ملعب البيضاء القيروان يلتقى الأفريقي، والأمل يلتقي القرضابية على ملعب نادي فارس، والمهدية يتبارى مع الهلال بالملعب البلدي سبها، والسواعد يتبارى مع وفاق أجدابيا على الملعب الجانبي بنغازي.

مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة سيكون الموعد مع 13 مباراة موزعه على الملاعب التالية:

فى المجموعة الأولى، النهضة يلتقى الشرارة بالملعب البلدي سبها، وفي المجموعة الثالثة، الوحدة بنغازي يلتقي الأنوار على الملعب الجانبي، وشمال بنغازي يتبارى مع نجوم بنغازي على الملعب الجانبي، وفي المجموعة 4، السد يلتقي نجوم أجدابيا على ملعب أجدابيا والمروج يتبارى مع النجمة على ملعب المرج.

وفي المجموعة 5 أبي الأشهر يلتقي الجمارك على ملعب أبوسليم، والبشائر يتبارى مع الجزيرة على ملعب الشموع، وفي المجموعة 6، الملعب الليبي يستضيف الشروق، ورفيق يحل ضيفًا على المستقبل بملعب الجميل، والنصر زليتن يستضيف الترسانة. وفي المجموعة 7 صقور العلالقة يلتقي المجد على ملعب صبراتة والطلائع يستضيف الظهرة على ملعب رقدالين، والفالوجا يتبارى مع ترهونة على ملعب العزيمة.

وبعد غدٍ السبت، ستقام مباراة واحدة على ملعب بنينا ستجمع الطيران مع بنغازي الجديدة. والأحد بملعب صبراتة تختتم مباريات الجولة الثانية إيابا بمباراة الوحدة ووفاق صبراتة.